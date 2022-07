Pfleger Ricardo Lange warnt: "Für den Herbst erwarte ich eine Vollkatastrophe"

Die Fehler der Vergangenheit auszugleichen, ist eine gewaltige Aufgabe. Hätte man zu Beginn der Pandemie mit Anreizen dafür gesorgt, dass sich mehr Menschen für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden, wären diese Menschen nach knapp drei Jahren jetzt schon fast fertig. In der Pandemie hätte man nicht nur um den Corona-Bonus herumreden, sondern ihn auch wirklich mal auszahlen sollen.

Uns geht es nicht um die Zahlung an sich, aber es wurde erst versprochen, dann wurde es nicht gehalten, dann hat nur ein Teil der Pflegekräfte den Bonus bekommen – das ist ja auch ein deutliches Zeichen der Politik, was ihnen das Personal wert ist. Und man hätte sich darum bemühen müssen, dass das Personal nicht so ausgebrannt ist. Das hätte dann vielleicht dazu geführt, dass nicht so viele Menschen den Job verlassen. Wenn man das alles ordentlich gemacht hätte, dann stünde jetzt mehr Personal zur Verfügung. Nach vorne gerichtet könnte man jetzt einen Anreiz für ehemalige Pflegekräfte schaffen, in den Beruf zurückzukehren.