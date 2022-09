Im Podcast: Warum immer mehr Deutsche als arm gelten

Mehr als 13 Millionen Menschen in Deutschland gelten als arm, so viele wie lange nicht. Im Podcast beantwortet t-online, wen es jetzt besonders hart trifft.

Erst die Corona-Krise, jetzt die Inflation und die hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs: Immer mehr Deutsche fallen unter die Armutsgrenze, wenden jeden Euro , um mit dem Geld bis Monatsende hinzukommen, oder müssen sich an Essensausgabestellen kostenlose Lebensmittel holen. Auch die Tafeln spüren diesen Zulauf, wie die Gründerin der ersten Tafel Deutschlands, Sabine Werth, im Interview erzählt .

Wer genau sind die Menschen, die nun solche Hilfsangebote brauchen? Was hat die Politik falsch gemacht, und wie können wir die Armut überwinden? Darüber spricht Moderatorin Lisa Fritsch mit Chefredakteur Florian Harms und Politikredakteurin Lisa Becke in dieser Folge des "Tagesanbruchs am Wochenende". Hören Sie rein: