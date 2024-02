Aktualisiert am 23.02.2024 - 15:49 Uhr

Es ist ein Erfolg für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis hat den Bundestag passiert. In einem Pro und Kontra argumentieren zwei t-online-Redakteure das Für und Wider dieser Entscheidung; Sie können das Streitgespräch hier lesen.

"Vielleicht rauche ich dann mal wieder"

"Ich bin sehr dafür, dass Cannabis legalisiert wird", offenbart Andre Voß. "Ja, es ist und bleibt eine Droge – genauso wie der Alkohol. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht unbedingt ein Weg in die Abhängigkeit ist. Da kommt es auch immer auf die private Umgebung und den persönlichen Umstand an. Wenn ich von vornherein sehr beeinflussbar bin, dann ist der Weg in die Abhängigkeit von Drogen sehr leicht. Das gilt aber auch für Alkohol."