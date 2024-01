Aktualisiert am 28.01.2024 - 15:51 Uhr

Aktualisiert am 28.01.2024 - 15:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Flugzeugabsturz in Belgien: Zwei Deutsche tot

In Belgien kommt es zu einem schweren Unfall beim Landeversuch eines Kleinflugzeugs. Zwei Deutsche überleben den Absturz nicht.

Rund 100 Meter vom Flugplatz entfernt stürzt in der belgischen Stadt Spa gegen 9.30 Uhr ein Kleinflugzeug in ein geparktes Auto. An Bord befinden sich zwei Deutsche, beide überleben den Unfall nicht, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet.