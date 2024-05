Zuwanderung in Deutschland

2023 kamen so viele Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland legal nach Deutschland wie nie zuvor. Viele Zuwanderer waren dabei gut ausgebildet und hatten bereits ein Jobangebot.

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland in Deutschland legal einer befristeten Erwerbsarbeit nachgegangen wie noch nie. Im AuslÀnderzentralregister waren 419.000 Personen mit einem entsprechenden Aufenthaltstitel erfasst, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Das bedeutete zum Vorjahr eine Steigerung um 68.000 Menschen oder 19 Prozent.