So will Lauterbach Suizide verhindern

In Deutschland gibt es 10.000 Suizide pro Jahr. Durch bessere Prävention will die Bundesregierung nun versuchen, die Zahl der Suizide zu senken.

Durch eine bessere Vorsorge will die Bundesregierung versuchen, die Zahl der Suizide in Deutschland zu senken. Das geht aus der Nationalen Suizidpräventionsstrategie hervor, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in Berlin vorstellte. "Wir müssen das gesellschaftliche Tabu von Tod und Suizid überwinden, psychische Erkrankungen von ihrem Stigma befreien und Hilfsangebote besser bündeln", hob Lauterbach hervor.