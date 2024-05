Im Bundesinnenministerium (BMI) soll der Abteilungsleiter Ernst Bürger, der sich im Ministerium um Digitalisierungsprojekte kümmert, einem ehemaligen Berater des Unternehmens McKinsey nahestehen. Das berichtete der "Spiegel" vor knapp einer Woche. Demnach soll Bürger dem Berater unter anderem ein Angebot des Konkurrenzunternehmens weitergeleitet haben, was ein Verstoß gegen die Vergabeordnung sein könnte. Zudem kam es laut "Spiegel" zu einer Auftragsvergabe an McKinsey mit ungewöhnlichen Konditionen – zum Vorteil des Unternehmens. Im Ministerium wird der Fall dem Bericht zufolge bereits untersucht.

Im Bundesverkehrsministerium (BMDV) soll ein Referatsleiter zugleich für die FDP weiter in der Bundesparteizentrale arbeiten, berichtete die "Bild" am Wochenende. Demnach sei der Mitarbeiter im Verkehrsministerium selten anzutreffen und verbringe die meisten Arbeitstage in der FDP-Parteizentrale, auch Arbeitsnachweise wie Mails oder Weisungen von dem Mitarbeiter soll es dem Bericht zufolge im Bundesverkehrsministerium nicht geben.

CSU fordert: "Affäre zur Chefsache machen

Linke: "Schadet dem Vertrauen der Menschen in den Staat"

Christian Görke, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Bundestag, sagte dem "Tagesspiegel": "Günstlingswirtschaft schadet dem Vertrauen der Menschen in den Staat. Gerade in dieser Zeit, in der die Demokratie von rechts bedroht wird, richten die Verantwortungsträger so großen Schaden an." Es sei das Mindeste, alle Fälle lücken- und schonungslos aufzuklären.