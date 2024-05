Aktualisiert am 02.05.2024 - 19:09 Uhr

Ein Grund für den geringeren Umsatz: Die Starbucks-Kundschaft kommt nicht mehr über den gesamten Tag verteilt in die Filialen. Tatsächlich sind es vor allem die Stoßzeiten zur Rush Hour, in denen sich das Geschäft dann staut, wie Starbucks-CEO Laxman Narasimhan bestätigte. Barista und Kassenpersonal kommen schlicht nicht hinterher. Das drückt auf die Zahlen.

Aktienwert sinkt wegen zu großer Nachfrage bei Rush Hour

Die durch die Starbucks-App verbuchten Bestellungen belasten das System zusätzlich. Viele Nutzer stornieren offenbar ihre Bestellung, wenn die voraussichtliche Wartezeit zu lang ist oder die Produkte nicht verfügbar sind. Analysen zufolge bedeutet das, dass mehr als jeder achte Kunde, der eine mobile Bestellung aufgibt, mindestens einen Menüpunkt wieder streicht, an dem er eigentlich interessiert wäre, so berichtet "Business Insider". Damit lässt das Unternehmen eine Menge Geld in Warteschlange und Warteschleife liegen.