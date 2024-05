Elf Fachkommissionen, zehn Regionalkonferenzen und diverse Umfragen später stand der Entwurf. Jetzt müssen die Christdemokraten ihm auf dem bevorstehenden Parteitag noch zustimmen. Zuvor hatten Teile der Partei die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu machen. Fast 2.300 Änderungsanträge seien es gewesen, so Linnemann. "Auch kontroverse. Ich finde das super. Wenn wir in der Sache diskutieren, ist es genau richtig." Gelesen hat er die Anträge in seinem Osterurlaub.

Das Pensum: 50 Termine, sieben Tage die Woche

Im Fußball ist es üblich, dass der Verein zur Religion wird. Bei Marathon-Läufern übernimmt das Training irgendwann die Person, man redet kaum noch über was anderes, nutzt jede freie Minute zur Vorbereitung. So ähnlich ist es mit Linnemann und der CDU. Der Generalsekretär hat das Ziel, die Partei zurück in die Regierung zu führen. Fast rund um die Uhr arbeitet er daran. "Carsten ist eine Maschine", sagt Parteikollegin Serap Güler über Linnemann. "Er ist jederzeit erreichbar, oder ruft innerhalb kürzester Zeit zurück. Er stemmt ein wahnsinniges Pensum", urteilt die Nordrhein-Westfälin.

Linnemanns Alltag sieht etwa so aus: Um sechs Uhr klingelt morgens der Wecker. Aufstehen, laufen, dann Kaffee und Nachrichten. Gegen sieben wartet der Wagen, kurz darauf folgt das erste Gespräch. Das letzte ist oft nach Mitternacht. Zwischen 30 und 50 Termine macht der CDU-Politiker, in der Regel an sieben Tagen pro Woche.

Im Konrad-Adenauer-Haus kennt Linnemann fast jeden Mitarbeiter mit Vornamen, die meisten duzt er. Manchmal kommt es vor, dass er plötzlich den Kopf durch die Tür steckt, das Gesicht zu einem breiten Grinsen verzieht und "Hallo, guten Tag." sagt.

Die Art kommt bei vielen in der Partei gut an. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Spahn findet: "Carsten hat großen Anteil daran, dass die Partei wieder Freude an inhaltlichen Debatten und sich selbst hat." Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel lobt die "bemerkenswert gute Arbeit" des Generalsekretärs. "Er gibt 100 Prozent für diesen Job." Gerade bei der jungen Generation komme er gut an. Und: "Er ist auch für Friedrich Merz ein großer Gewinn", findet Winkel. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer bringt Linnemann sogar schon für höhere Ämter ins Spiel, zumindest indirekt. Linnemann sei "hochengagiert, was der CDU in dieser Phase guttut", sagt Kretschmer. Noch dazu komme der ehemalige Chef der Mittelstandsunion gerade beim Wirtschaftsflügel der Partei gut an. "Was das angeht, ist er das wichtigste Gesicht der Partei."