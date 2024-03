Aktualisiert am 04.03.2024 - 15:47 Uhr

Nun fordern mehr als 40 Staaten eine internationale Untersuchung der Todesursache. Angeregt wurde der Aufruf von der Botschafterin der Europäischen Union, Lotte Knudsen, vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf im Namen aller 27 EU-Staaten und 16 weiterer Länder, darunter Kanada , das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Ukraine .

Der Oppositionspolitiker, der durch den Nowitschok-Anschlag auf ihn im Jahr 2020 weltweit bekannt wurde, verbüßte seit dem Jahr 2021 als politischer Gefangener des Kremls eine Haftstrafe. In insgesamt fünf Prozessen wurde sie immer wieder verlängert, zuletzt betrug sie mehr als zwei Jahrzehnte. Am 16. Februar soll Nawalny nach Angaben russischer Behörden im russischen Straflager in der Arktis zusammengebrochen und gestorben sein. Seine Anhänger werfen dem Kreml vor, den 47-Jährigen ermordet zu haben.