Aktualisiert am 14.03.2024 - 12:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundestag stimmt gegen Taurus-Lieferung an die Ukraine

Die Opposition hatte vehement dafür geworben, doch es nützte nichts. Der Bundestag lehnt erneut die Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine ab.

Der Bundestag hat am Donnerstag einen Antrag der Unionsfraktion zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abgelehnt. Die namentliche Abstimmung erfolgte auf der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses. Dieser hatte die Ablehnung der Unionsvorlage empfohlen. Der Empfehlung des Ausschusses folgten 495 Abgeordnete, 190 Abgeordnete stimmten für die Lieferung. Es gab zudem fünf Enthaltungen.

Die Union hatte zuvor im Bundestag erneut vehement für die Lieferungen geworben. Den Antrag der Union im Wortlaut lesen Sie hier. Es brauche Entschlossenheit und Klarheit in der Unterstützung der Ukraine, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag im Bundestag.

Er wies auch die Position von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurück, der für sich in Anspruch nimmt, mit seiner Ablehnung einer Taurus-Lieferung besonnen zu reagieren. Wenn es ein Land gegeben habe, das sich gegenüber Russland immer zurückgehalten habe, dann sei das Deutschland gewesen. Kremlchef Wladimir Putin habe darauf aber nicht ein einziges Mal positiv reagiert. "Ihre vermeintliche Besonnenheit hat Herrn Putin immer nur wieder befeuert in seiner Aggression gegen die Ukraine. Das ist das Resultat."

Brugger: "Auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen"

Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Agnieszka Brugger, kündigte zwar an, dass ihre Fraktion dem Antrag der Union zur sofortigen Lieferung von Taurus-Systemen nicht zustimmen werde. Zugleich befürwortete sie diese Forderung aber. "Die drängendste Frage ist in der Tat die Munition, aber auch weitreichende Waffen wie Taurus." Es brauche beides, sagte die Grünen-Politikerin, die warnte: "Auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen."