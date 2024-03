Die Renten in Deutschland sollen ab Sommer deutlich steigen, wie das Bundessozialministerium mitteilt. Die Rentenanpassung liegt damit "im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent." Rentnerinnen und Rentner dürfen sich auf 4,57 Prozent mehr Rente freuen. Erstmals soll der Betrag dann auch in Ost und West einheitlich steigen, da der Rentenwert seit dem vergangenen Jahr in allen Bundesländern gleich ist.