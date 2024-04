Der Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU, Karl-Josef Laumann, sieht das Plädoyer des CSU-Vorsitzenden Markus Söder für eine erneute große Koalition aus Union und SPD nach der nächsten Bundestagswahl skeptisch. "Ich bin ganz klar der Meinung, dass die CDU sich nicht an einen Koalitionspartner schon im Vorfeld der Wahl ketten darf", sagte Laumann vor Journalisten in Berlin. Beim CDU-Parteitag in einer Woche will der Arbeits-, Gesundheits- und Sozialminister von Nordrhein-Westfalen zu einem von fünf stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt werden.