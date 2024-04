Aktuell gibt es in Deutschland 700 Woolworth-Filialen. In den kommenden Jahren soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln.

Während Galeria Karstadt Kaufhof in der Insolvenz steckt, hat der Kaufhausdiscounter Woolworth ehrgeizige Expansionspläne und will die Zahl seiner Filialen mehr als verdoppeln. "In Deutschland sollen es in den nächsten Jahren 1500 Filialen sein", sagte der Chef von Woolworth in Deutschland, Roman Heini, dem "Tagesspiegel", wie die Zeitung am Montag online berichtete. Kürzlich eröffnete die Kette ihre 700. Filiale.