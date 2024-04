Krah hatte sich in den vergangenen Tagen nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Er bot den Behörden gleichzeitig seine Zusammenarbeit an: "Ich werde von mir aus proaktiv den Kontakt zur Bundesanwaltschaft suchen. Zum einen, um aufzuklären, was ist. Aber auch, um ein Gespräch darüber zu führen, inwieweit ich bei der Aufklärung helfen kann", sagte der 47-Jährige dem "Stern".

Krah zeigt sich schockiert

Der AfD-Politiker betonte, von seinem Mitarbeiter schwer enttäuscht zu sein. "Ich muss zugeben, dass ich schockiert bin", sagte er. "Dass ich teilweise immer noch schwanke, ob ich das alles komplett glaube und dass ich deshalb so interessiert bin an einem Aufklärungsgespräch mit der Bundesanwaltschaft." Er werde sich sicherlich auch in den anstehenden Prozess in Dresden hineinsetzen, um sich ein eigenes Bild zu machen.