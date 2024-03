Nach Streik-Welle Neue Streiks abgewendet: Bahn und GDL einigen sich Von t-online Aktualisiert am 25.03.2024 - 19:16 Uhr Lesedauer: 1 Min. GDL-Chef Claus Weselsky (Archivbild): Die Gewerkschaft und die Bahn haben sich geeinigt. (Quelle: Robert Michael/dpa) Kopiert News folgen

Ist der Tarifkonflikt nach etlichen Streiks nun beigelegt? GDL und die Deutsche Bahn haben sich wohl geeinigt.

Bahn-Reisende können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet, wie die GDL am Montagabend mitteilte. Nach sechs Arbeitskämpfen in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und Streit vor Gericht gab es zuletzt wieder Gespräche. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden.

Der bundeseigene Konzern DB will am Dienstag über den Stand der Verhandlungen mit der GDL informieren, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Details wurden zunächst nicht bekannt. Um Zwischenstände dürfte es nicht gehen, denn darüber hatten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Sowohl die Bahn als auch GDL-Chef Claus Weselsky hatten sich zuletzt zuversichtlich geäußert, zu einer baldigen Lösung im Konflikt zu kommen.