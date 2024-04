Regierung erlässt Fangverbot für Aale in Nord- und Ostsee

Aale dürfen in der Nord- und Ostsee zukünftig nicht mehr gefangen werden – zumindest zeitweise. Eine Schonzeit soll den Fischbestand sichern.

Zum Schutz bedrohter Aale greifen von September an Schonzeiten für die Fischerei vor den deutschen Meeresküsten. Vom 1. September bis zum 28. Februar gilt in der Nordsee ein umfassendes Fangverbot für Aale, wie das Bundesagrarministerium am Dienstag mitteilte. Für die Ostsee gilt ein EU-weites Fangverbot vom 15. September bis zum 15. März.