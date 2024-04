Seit dem Angriff des Iran auf Israel am Wochenende wird in Deutschland einer beliebten und traditionsreichen Disziplin nachgegangen, dem rhetorischen Vierkampf: Man verurteilt den Angriff, drückt Solidarität aus, appelliert an alle Beteiligten, rät zur Deeskalation.

Es ist wie so oft, wenn der israelische Staat von seinen zahlreichen Feinden in der Region attackiert wird: Die Bundesregierung sendet Gratisbotschaften nach Tel Aviv . Zwar steht außer Frage, dass Solidaritätsbekundungen notwendig und wichtig bleiben, doch sind sie zugleich die billigste politische Ressource, die eine Regierung mobilisieren kann. Und etwas hilflos klingen sie obendrein.

In ritualisierter Weise wird betont, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Wäre es nicht an der Zeit, statt solidarischer Grüße aus Deutschland den Worten endlich Taten folgen zu lassen?

Verurteilen, beschwichtigen, Ratschläge erteilen

Deutschland hat sich viel zu lange in der Rolle bequem gemacht, Israel bei einem Angriff mit solidarischen Grüßen und bedrückten Gesichtern abzuspeisen, während andere Länder echte Hilfe leisten. Man kann lange über die deutsche Geschichte und die daraus erwachsene Verantwortung Deutschlands für Israels Sicherheit sinnieren, am Ende hängt die Existenz des jüdischen Staates aber eben doch von ganz handfesten Dingen wie Kampfjets, Flugabwehrbatterien und Raketen ab.

"Beeindruckt" von den Leistungen anderer

Womöglich sollte die Bundesregierung weniger beeindruckt davon sein, was andere tun, sondern selbst aktiv werden. In welcher Form das stattfinden kann, müsste politisch diskutiert und genau abgewogen werden. So forderte etwa der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), bei t-online, Deutschland könnte sich "mit entsprechenden Kräften wie zum Beispiel dem Eurofighter" am Schutz Israels beteiligen.