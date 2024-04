Rund sieben Wochen vor der Europawahl hat die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier krankheitsbedingt bis auf Weiteres alle öffentlichen Termine abgesagt. "Nach einer heftigen Virusinfektion wurde bei mir Anfang dieser Woche eine schwerwiegende Autoimmunreaktion festgestellt", teilte Hohlmeier am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung mit. Die CSU-Politikerin ist Tochter des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß.

Hohlmeier betonte, sie sei in sehr guter ärztlicher Behandlung. "Mein gesundheitlicher Zustand ist stabil." Die "Bild" hatte als Erstes über ihren Gesundheitszustand berichtet. Demnach soll Hohlmeier noch mindestens bis Dienstag in der Klinik bleiben, seit vergangenem Montag sei sie dort in Behandlung. Sie werde nun zunächst medikamentös eingestellt.

"Mir bleibt keine andere Wahl"

Nach Genesung wieder "voller Einsatz"

"Seit Monaten bin ich unendlich müde"

Eine mutmaßliche Corona-Infektion im Juni 2023 habe ihr dann erneut schwer zugesetzt. "Seit Monaten bin ich unendlich müde", sagte Hohlmeier der "Bild". "In den vergangenen Wochen schmeckte mir kein Essen, kein Kaffee, kein Tropfen Alkohol mehr. Ich hätte am liebsten nur geschlafen." Am vergangenen Montag sei ihr Zustand so schlecht geworden, dass die in die Notaufnahme der Uniklinik München geschickt wurde. "Ich konnte mich nicht mehr bewegen, fühlte mich, als hätte mir jemand K.-o.-Tropfen verabreicht."