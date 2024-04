Er arbeitet für Spitzenkandidat Krah Spion für China? AfD-Mitarbeiter festgenommen Von t-online , dpa Aktualisiert am 23.04.2024 - 08:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eilmeldung Kopiert News folgen

In Deutschland wurde offenbar ein weiterer Spion Chinas festgenommen. Dabei soll es sich um einen Mitarbeiter von Maximilian Krah handeln, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl.

Er sei in der vergangenen Nacht in Dresden festgenommen worden. Der Generalbundesanwalt wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit vor, er soll demnach die chinesische Oppositionsbewegung ausspioniert und außerdem Informationen aus dem Europaparlament an China weitergegeben haben. Die Festnahme geht auf einen Hinweis des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurück.

G. wollte Informant für Deutschland werden

G. habe sich bereits vor rund zehn Jahren deutschen Behörden als Informant angeboten, berichtete die ARD weiter. Er sei damals allerdings als unzuverlässig eingestuft worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass er ein möglicher Doppelagent Chinas sei.

G. wurde in China geboren und besitzt mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, wie die "Zeit" berichtet. Als Krah 2019 ins Europaparlament einzog, holte er G. in sein Brüssler Team. Die beiden kannten sich nach eigenen Angaben aus Dresden, wo beide wohnen und an der gleichen Universität studiert hatten. Damals sei G. noch SPD-Mitglied gewesen. Mittlerweile soll G. in die AfD eingetreten sein, so Krah.

Kurz darauf fuhren die beiden gemeinsam nach China. Laut "Zeit" soll G. spätestens seit dieser Zeit für die Behörden in Peking tätig gewesen sein. In dieser Rolle soll G. laut den Ermittlern die chinesische Exilopposition in Deutschland ausspioniert haben. Dazu habe er sich in verschiedenen Gruppen engagiert. In einer Gruppierung soll er demnach sogar als Generalsekretär agiert und somit Zugang zu sensiblen Daten erhalten haben.