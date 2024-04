Ein Beamter des Nationalen Sicherheitsrates der USA bezeichnete den vorgeschlagenen Deal als eine Roadmap, also eine Art Strategiepapier, auf dem Weg zu einem "Ende der Krise" in Gaza.

In dem Papier rufen die USA zu einer "sofortigen Freilassung aller Geiseln der Hamas nach inzwischen mehr als 200 Tagen" auf. "Wir betonen, dass der Deal auf dem Tisch einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza bringen und so die nötige humanitäre Hilfe ermöglichen würde." Die Einwohner Gazas könnten in ihre Heimat zurückkehren.