Nach seiner Rückkehr aus Moskau wird Alexander Graf Lambsdorff bei einem Event in Berlin sprechen. Organisator ist unter anderem Martin Schulz.

Der Deutsche Botschafter in der russischen Föderation, Alexander Graf Lambsdorff, tritt

beim "EuroJam 2024" in Berlin auf. Das Event findet am Mittwoch und damit genau einen Monat vor der Europawahl im Juni statt. Graf Lambsdorff war zu Beginn der Woche aus Moskau nach Deutschland zurückbeordert worden.