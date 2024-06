Aktualisiert am 17.06.2024 - 10:35 Uhr

Aktualisiert am 17.06.2024 - 10:35 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu löst das Kriegskabinett auf. Das gab er nach Berichten der "Jerusalem Post" (JP) in einer Sitzung des sicherheitspolitischen Kabinetts am Sonntag bekannt. Laut dem Medium "Haaretz" werde er ein "begrenztes Forum" für sensible Entscheidungen konsultieren.