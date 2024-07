Aktualisiert am 04.07.2024 - 13:48 Uhr

"Ein wochenlanger Flügelkampf könnte die Partei zerstören und Trumps Wiederwahl noch wahrscheinlicher machen", sagte Roth. Es sei ein Trauerspiel, dass ein so verdienstvoller Präsident nicht vorzeitig seine Nachfolge geklärt habe.

"Das Risiko einer Auswechselung ist zu hoch"

Eine Sprecherin der Bundesregierung hatte am Mittwoch betont, dass Kanzler Olaf Scholz weiter den Eindruck habe, Joe Biden wisse genau, was er tue. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, sprach sich gegen einen Rückzug Bidens aus. "Das Risiko einer Auswechselung ist zu hoch", sagte Schmid zu Reuters.

Es komme jetzt entscheidend darauf an, dass Biden im August einen überzeugenden Auftritt auf dem Nominierungsparteitag der US-Demokraten hinlege. "Dann ist diese Debatte auch schnell vergessen", fügte Schmid mit Hinweis auf das TV-Duell Bidens mit seinem Herausforderer Donald Trump hinzu, bei dem der US-Präsident nach übereinstimmenden Einschätzungen von Beobachtern nicht gut abschnitt.

"Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir beeinflussen können"

"Ob wir uns in Deutschland den Rückzug von Biden wünschen, oder es fällt in China ein Sack Reis um, ist ähnlich irrelevant", sagte auch Roth als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir beeinflussen können, und das ist Europa zu stärken", forderte er.