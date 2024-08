Insgesamt 16 Parteien treten am 1. September 2024 bei der Wahl zum Thüringer Landtag an. Die Frage, welche davon am ehesten Ihre Ansichten vertritt, können Sie mit dem folgenden Tool klären. Der Wahl-O-Mat führt Sie durch zahlreiche Fragen und zeigt Ihnen am Schluss die Parteien mit der größten Schnittmenge an.