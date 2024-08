Aktualisiert am 29.08.2024 - 14:08 Uhr

Am 22. September wählt Brandenburg einen neuen Landtag, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Dabei ist eine Linken-Politikerin zum Opfer eines Angriffs geworden.

Eine Linken-Politikerin ist im brandenburgischen Oranienburg während einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen worden. Ein 56-Jähriger habe die Wahlkampfhelferin am Mittwochvormittag beschimpft und ihre Werbematerialien sowie persönliche Gegenstände auf den Boden geworfen, teilte die Polizei am Donnerstag in Neuruppin mit. Zuvor habe die 64-Jährige dem Mann ein Werbegeschenk der Partei angeboten. Gegen ihn wird laut Polizei nun wegen Nötigung ermittelt.