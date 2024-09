Nach Eklats, heftigem Streit und einer Gerichtsentscheidung hat der Landtag in Thüringen sich am Samstag erfolgreich konstituiert.

Der CDU-Politiker Thadäus König ist neuer Landtagspräsident des Thüringer Parlaments. Der 42-Jährige wurde mit 54 Stimmen gewählt. Die AfD-Kandidatin Wiebke Muhsal erlangte 32 Stimmen – so viele, wie die AfD Abgeordnete im Landtag hat. Ein Abgeordneter enthielt sich.

CDU, BSW, Linke und SPD lehnten die AfD-Kandidatin Wiebke Muhsal bereits vor der Wahl deutlich ab. Die 38-jährige Juristin saß bereits von 2014 bis 2019 für die AfD im Landtag. 2018 wurde sie rechtskräftig wegen Betrugs verurteilt – betrogen hatte sie das Thüringer Parlament. Das Oberlandesgericht sah es als erwiesen an, dass sie 2014 einen Arbeitsvertrag einer Mitarbeiterin um zwei Monate vordatiert hatte, um zusätzliches Geld von der Landtagsverwaltung zu erhalten.

Der Landtagspräsident repräsentiert in Thüringen das Parlament, er kann den Landtag jederzeit einberufen und leitet die Landtagsverwaltung. Bei einer Ministerpräsidentenwahl ist der Präsident oder die Präsidentin für den formal reibungslosen Ablauf zuständig.

König: Demokratie lebt auch "vom Respekt und Anstand"

In seiner Eröffnungsrede betonte der neue Landtagspräsident König zunächst die Wichtigkeit der Überparteilichkeit in seinem Amt. "Ich sitze vor Ihnen, aber nicht über Ihnen." Er wolle die Grundsätze der Überparteilichkeit und Gleichheit im Umgang mit jedem Abgeordneten "unerschütterlich" wahren. "Ich werde alles dafür tun, dass der Thüringer Landtag wieder Vertrauen zurückgewinnt und in ruhige Fahrwasser gelangt", versprach König.