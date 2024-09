Es geht weiter: Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Thüringer Landtags wurde am Samstag ab 9.34 Uhr fortgesetzt. Sie war am Donnerstag unterbrochen worden, nachdem ein Streit zwischen AfD und den anderen Parteien eskaliert war. AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler hatte sich in der Sitzung geweigert, über einen Antrag aus dem Plenum abstimmen zu lassen. Er begründete das damit, dass zunächst der Landtagspräsident gewählt und das Parlament konstituiert werden müsse. Die CDU war daraufhin vor das Landesverfassungsgericht gezogen.