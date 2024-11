In dieser Woche haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner in nie gesehener Form ihr Tischtuch zerschnitten. Eine Zeitung berichtet jetzt über die vorangegangene Schlüsselszene unter vier Augen.

Kleinkariert, nur das Wohl seiner Partei im Blick, zu oft persönlich enttäuscht: Bei seiner historischen Rede über den Rausschmiss seines Finanzministers am Mittwochabend am Ende des Koalitionsausschusses im Kanzleramt teilte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer vorbereiteten Rede heftig gegen FDP-Chef Christian Lindner aus. Dieser war am gleichen Abend davon so überrumpelt, dass er nur wenige dürre Worte fand.