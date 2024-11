Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel veröffentlicht kommenden Dienstag ihre Memoiren namens "Freiheit: Erinnerungen 1954–2021". Erst stellt sie es im Deutschen Theater in Berlin vor, moderiert von der Journalistin Anne Will . Dann geht sie mit ihrem Buch auf Welttournee. Ihr Verlag Kiepenheuer & Witsch hat bereits zahlreiche Stopps angekündigt.

Erster Auftritt: ein Duett mit politischem Freund

Den Auftakt auf internationaler Bühne macht ein besonderer Termin: Am 2. Dezember stellt Merkel die US-Ausgabe ihrer Memoiren in Washington D.C. vor – im Gespräch mit Barack Obama , ihrem langjährigen politischen Partner und Freund.

Obama war von 2009 bis 2017 US-Präsident. Seine gesamte Amtszeit fiel damit in die Regierungszeit Merkels zwischen 2005 und 2021. Den beiden wurde ein inniges Verhältnis nachgesagt, politisch wie persönlich. Als die damalige Bundeskanzlerin und Obama sich das letzte Mal im Amt in Berlin sahen, soll Merkel eine Träne im Auge gehabt haben. Obama soll zu seinem Vertrauten gesagt haben: "Sie ist ganz allein."

Termine in ganz Europa

Die Tournee führt Merkel jedoch nicht nur in die USA. Nach Angaben des Verlags wird die Altkanzlerin ihr Buch wohl auch in Städten wie Paris, Barcelona, Mailand und Amsterdam vorstellen. Genaues zu den internationalen Terminen wollte der Verlag des Buches auf Anfrage von t-online noch nicht bekanntgeben. Weitere Auftritte in Deutschland gibt es auch, unter anderem in Köln.