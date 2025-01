Pistorius: Zwei Prozent für Militärausgaben reichen nicht

Aktualisiert am 17.01.2025 - 17:45 Uhr

Aktualisiert am 17.01.2025 - 17:45 Uhr

Minister Pistorius (li.), Ministerpräsidentin Schwesig und TKMS-Chef Burkhard auf Werftbesuch in Wismar. (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa/dpa-bilder)

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für definitiv nicht ausreichend - und gegebenenfalls auch drei Prozent oder mehr für nötig. Dass zwei Prozent sicher nicht genug seien, sei inzwischen ein gemeinsamer Standpunkt von vielen in Europa, sagte Pistorius bei einem Werftbesuch des U-Bootbauers Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Wismar.