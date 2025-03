Union geht im Finanzstreit auf die Grünen zu

"Ich persönlich könnte mir das gut vorstellen", sagte Frei. "Allerdings kommt es ja nicht nur auf die Union an, sondern auch die SPD muss damit einverstanden sein. Und deswegen dürfte das an der Stelle sehr schwierig werden." SPD-Generalsekretär Matthias Miersch lehnte den Vorschlag prompt ab. "Sicherheit und Infrastruktur – beides gehört zusammen", sagte er RTL/ntv.

Zentrale Frage für die Koalitionsgespräche

Das Paket besteht aus zwei Teilen: Für Verteidigungsausgaben soll die Schuldenbremse im Grundgesetz gelockert werden und für Investitionen in Infrastruktur soll das gigantische Sondervermögen aufgelegt werden. Beides wollen Union und SPD bis zum 25. März noch vom alten Bundestag beschließen lassen, in dem sie zusammen mit den Grünen die für Verfassungsänderungen notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit haben. Im neuen Bundestag bräuchten sie dazu AfD (Zusammenarbeit ausgeschlossen) oder Linke (Zusammenarbeit extrem schwierig).

Grüne wollen Teilung des Pakets

Die Grünen haben den Plänen am Montag erstmal eine Absage erteilt. Sie werfen Union und SPD vor, mit dem Paket ihre Wahlversprechen finanzieren zu wollen, etwa die Ausweitung der Mütterrente und die Senkung von Steuern in der Gastronomie. Sie bezweifeln auch, dass die Mittel für Infrastruktur in zusätzliche Projekte fließen anstatt in Vorhaben, die ohnehin geplant sind. Die Grünen sind auch eingeschnappt, weil sich Union und SPD zunächst untereinander geeinigt haben und sie nun vor vollendete Tatsachen stellen.