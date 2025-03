Zähe Gespräche über Gehälter für öffentlichen Dienst

Aktualisiert am 17.03.2025 - 10:17 Uhr

In einem Potsdamer Hotel wird seit Tagen über die Arbeitsbedingungen von Kita-Erzieherinnen, Busfahrern und anderen Beschäftigen von Bund und Kommunen verhandelt. Gibt es heute ein Ergebnis?

Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen nähern sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in zähen Gesprächen langsam an. Dem Vernehmen nach haben sie sich seit Freitag zwar in einigen Punkten aufeinander zubewegt. Eine Einigung sei aber weiter nicht absehbar, hieß es. Auch ein Scheitern wird nicht ausgeschlossen.