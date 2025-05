Die Personaldebatten in der SPD nehmen Fahrt auf. Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil kandidiert nicht mehr als SPD-Vize. Er schlägt einen Senkrechtstarter aus Rheinland-Pfalz für seine Nachfolge vor.

Heil ist seit Dezember 2019 einer von mehreren stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, seit 2018 war er Bundesminister für Arbeit und Soziales. Er wurde in der neuen Bundesregierung im Arbeitsministerium von seiner Parteikollegin Bärbel Bas abgelöst.

Bas meldete jetzt Interesse am Amt des SPD-Chefs an. "Ich habe den Parteivorsitz nicht ausgeschlossen, aber bisher sind beide Vorsitzenden ja im Amt", sagte Bas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie fügte hinzu: "Lars Klingbeil hat angekündigt, er will weitermachen. Saskia Esken hat sich noch nicht geäußert, insofern sollte man jetzt nicht spekulieren."