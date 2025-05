Aktualisiert am 10.05.2025 - 08:15 Uhr

Die neue Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas spricht erstmals über ihre Ambitionen innerhalb der SPD und einen möglichen Aufstieg an die Parteispitze.

Die neue Arbeitsministerin Bärbel Bas zeigt Interesse am Amt des SPD-Chefs. "Ich habe den Parteivorsitz nicht ausgeschlossen, aber bisher sind beide Vorsitzenden ja im Amt", sagte Bas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie fügte hinzu: "Lars Klingbeil hat angekündigt, er will weitermachen. Saskia Esken hat sich noch nicht geäußert, insofern sollte man jetzt nicht spekulieren."

Esken ist in der Partei umstritten, an der Basis rumort es. Nicht allein wegen des historisch schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl . Esken wird auch manch verunglückter TV-Auftritt nachgesagt. Zuletzt war die Politikerin bei der Verteilung der Ämter für das Bundeskabinett leer ausgegangen. Doch gibt es auch Stimmen, die Esken nicht allein für das Wahldebakel der SPD verantwortlich machen.

Auf die Frage, was sie Klingbeil antworte, wenn der Parteichef sie nach ihrem Interesse an dem Posten frage, antwortete Bas: "Das hat er noch nicht." Die Sozialdemokratin aus Nordrhein-Westfalen fügte hinzu: "Erst einmal will ich Fuß fassen als Arbeits- und Sozialministerin."