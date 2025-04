Union und SPD schließen Koalitionsverhandlungen ab

Aktualisiert am 09.04.2025 - 14:13 Uhr

In der entscheidenden Phase der Verhandlungen zwischen Union und SPD zur Bildung einer neuen Bundesregierung drang kaum noch etwas nach draußen. Jetzt gibt es aber ein Ergebnis.

Verhandlungen seit Mitte März

Die Koalitionsverhandlungen hatten Mitte März begonnen, drei Wochen nach der Bundestagswahl am 23. Februar. Zuvor hatten sich Union und SPD in Sondierungsgesprächen bereits auf ein elfseitiges Eckpunktepapier verständigt, das unter anderem die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen vor allem in die Infrastruktur vorsah.