Das Google-Logo am Hauptquartier des Mutterkonzerns Alphabet. (Quelle: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER/imago)

Die Google-Aktie ist am Donnerstag an der New Yorker Börse überraschend eingebrochen. Auslöser war ein ranghoher Apple-Manager, der mit wenigen Sätzen im Gerichtssaal die Aktie des Google-Konzerns Alphabet auf eine steile Talfahrt geschickt hat. Sie fiel um etwa acht Prozent.