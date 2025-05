Innenminister Dobrindt will offenbar doppelt so viele Polizisten

Innenminister Alexander Dobrindt will offenbar deutlich enger an den deutschen Grenzen kontrollieren. Das hat auch Auswirkungen für die Polizisten.

Am ersten Tag nach seiner Amtsübernahme sind die Pläne von Innenminister Alexander Dobrindt für schärfere Grenzkontrollen bekannt geworden. Wie der "Spiegel" berichtet, will der CSU-Politiker offenbar das Kontingent der Bundesbereitschaftspolizei an der Grenze verdoppeln, auf zwölf Hundertschaften.