Wie Scholz mit Karl May den Wehrdienst verweigerte

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:17 Uhr

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Olaf Scholz spricht auf dem Kirchentag in Hannover auch über seine Wehrdienstverweigerung. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-bilder)

Olaf Scholz hat seine Wehrdienstverweigerung als junger Mann mit dem "Winnetou"-Schriftsteller Karl May begründet. "Das war natürlich frech. Ich wundere mich nachträglich über meinen Mut", sagte der geschäftsführende Bundeskanzler auf dem Kirchentag in Hannover .

In seiner Begründung schrieb Scholz demnach, er habe praktisch alle Bücher von May gelesen und deren Held würde niemanden töten und begründe das sehr christlich. "Da fanden sie, der ist bekloppt, den muss man durchgehen lassen." Er habe dann Zivildienst in einem Pflegeheim geleistet, berichtete der SPD-Politiker.