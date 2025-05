In Vorbereitung auf seinen großen Tag hatte der CDU-Chef bei einem Heimatbesuch im Sauerland ein 10-Liter-Bierfass gekauft, das er eigenhändig in seinem Wagen nach Berlin brachte, um es am Tag der Kanzlerwahl anzustechen. Bei den Festlichkeiten sollten neben einem Abendessen die neuen Kabinettsmitglieder zusammenkommen, um sich besser kennenzulernen.