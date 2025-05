Umfrage: Deutsche zunehmend kritischer gegenüber Israel

60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel blicken die Israelis einer Umfrage zufolge mehrheitlich positiv auf Deutschland und seine Regierung. In Deutschland dagegen fällt der Blick auf Israel deutlich kritischer aus als noch vor einigen Jahren, so die Ergebnisse einer neuen Umfrage der Bertelsmann Stiftung .

Es gibt nicht nur ein Auseinanderdriften der gegenseitigen Wahrnehmung, so die Stiftung: Auch klassischer Antisemitismus ist der Umfrage zufolge in Deutschland auf dem Vormarsch – besonders unter jüngeren Menschen.

Deutlicher Stimmungswandel im Vergleich zu 2021

"Antisemitismus ist in Deutschland kein Randphänomen, sondern zeigt sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus und politischen Lagern", sagte Stephan Vopel, Israel-Experte der Bertelsmann Stiftung.

Die deutsche Vergangenheit, insbesondere die Schoah, prägt auch 80 Jahre nach Kriegsende den Blick von Deutschen und Israelis in besonderer Weise. In Israel messen allerdings deutlich mehr Menschen dieser Erinnerung eine Bedeutung zu als in Deutschland: Während in Deutschland nur 32 Prozent der Befragten es ablehnen, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, sind es in Israel fast doppelt so viele (62 Prozent).