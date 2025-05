Männerriege um Merz – «Manche Dinge sind, wie sie sind»

Aktualisiert am 23.05.2025 - 16:24 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seinem Stab und in seinem Kabinett mehr Männer als Frauen. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Der Kanzler arbeite gut und gerne mit Frauen zusammen, sagt sein Sprecher. Nur sind es in seiner Regierung und seinem Stab nicht gerade viele. Die Frauenministerin erinnert an ein altes Ziel.

Im Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und in seinem Stab arbeiten weniger Frauen als Männer, aber Änderungen sind vorerst wohl nicht geplant. "Sie können davon ausgehen, dass wir uns der Zusammensetzung bewusst sind", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille. "Aber manche Dinge sind, wie sie sind."

Auf die Frage, ob der Bundeskanzler weniger Vertrauen in Frauen habe, sagte Hille: "Davon gehe ich nicht aus. Er hat selber eine, er hat mehrere Töchter. Der Bundeskanzler arbeitet gut und gerne mit Frauen zusammen." Im Übrigen seien, wenn man auch die Riege der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre betrachte, "zahlreiche Frauen mit in der Bundesregierung am Werk."