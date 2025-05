Frohnmaier ist Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg

Aktualisiert am 31.05.2025 - 12:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Rechtspopulisten in Baden-Württemberg zeigen sich geschlossen wie nie. Sie küren ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl – dabei will der gar nicht in den Landtag.