CDU-Politiker stiftet Verwirrung um Aktivrente

Hendrick Hoppenstedt hat in einer Polit-Sendung versucht, die Aktivrente zu erklären. Das ging jedoch schief – und ruft den CDU-Generalsekretär auf den Plan.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat seinen Parteikollegen Hendrik Hoppenstedt wegen falscher Aussagen zur geplanten Aktivrente zurückgepfiffen. In der Phoenix-Sendung "Unter den Linden" hatte sich Hoppenstedt über das Konzept geäußert, das Rentnerinnen und Rentner zu längerer Erwerbsarbeit motivieren soll. Dabei stellte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion das Vorhaben grundlegend anders dar, als es im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vorgesehen ist.

Hoppenstedt erklärte im Interview, dass die Rentenkasse durch die Aktivrente entlastet werde, weil "erstmal die Rentenzahlung nicht einsetzt". Die Moderatorin hakte irritiert nach: "Ich gehe mit 67 noch nicht in Rente, sondern arbeite einfach weiter und kriege dann keine Rente für die Zeit?" Hoppenstedt bestätigt das: "Sie kriegen dann erst mal 2.000 Euro steuerfrei, plus keine Rentenversicherung, plus keine Arbeitslosenversicherung, das kann sich gut lohnen".