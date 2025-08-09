Scharfe Kritik Wirtschaftsweise: "Regierung hat bisher nicht geliefert"

Von dpa 09.08.2025 - 13:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm: "Man hat das Gefühl, dass die Orientierung noch nicht da ist." (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Wirtschaftsexpertin Veronika Grimm kritisiert die Bundesregierung in vielen Punkten. Deutschland entferne sich "immer weiter von der Wettbewerbsfähigkeit".

Knapp 100 Tage nach dem Start der Koalition zieht die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ein ernüchterndes Fazit. Zwar habe die Wirtschaft die Hoffnung auf Besserung und einige Stimmungsindikatoren gingen nach oben. "Aber die Regierung hat bisher nicht geliefert", sagte Grimm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Am kommenden Mittwoch ist die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) 100 Tage im Amt.

Loading...

"Deutschland muss endlich seine Hausaufgaben machen, tiefgreifende Reformen anpacken", mahnte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Stattdessen werde Geld verteilt – etwa bei der Rente, Vergünstigungen bei Agrardiesel und für Gastwirte.

Wirtschaftsweise Grimm fordert Steuersenkungen

"Schwarz-Rot senkt die Gaspreise, aber nicht die Stromsteuer für alle. Man hat das Gefühl, dass die Orientierung noch nicht da ist", kritisierte Grimm. "Aber es werden so viele Wahlgeschenke verteilt, dass jetzt riesige Haushaltslöcher klaffen – und eher über Steuererhöhungen geredet wird." Deutschland entferne sich "immer weiter von der Wettbewerbsfähigkeit".