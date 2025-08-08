Merz stoppt Exporte teilweise Diese Waffen gehen nun nicht mehr nach Israel

Israelische Soldaten stehen an und auf einem Merkava-Kampfpanzer (Archivbild): Deutsche Firmen liefern die Motoren und Getriebe für dieses Militärgerät.

Die Bundesregierung liefert Israel vorerst keine Waffen mehr, die im Gazastreifen verwendet werden können. Doch was bedeutet das? Zuletzt waren die Exporte bereits zurückgegangen.

Seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 bis Mitte Mai dieses Jahres hat Deutschland den Export von Rüstungsgütern im Wert von mindestens 485 Millionen Euro an Israel genehmigt. Die Ampel-Regierung hatte im vergangenen Jahr den Export von Kriegswaffen ab März für mehrere Monate ausgesetzt, ihn dann aber wieder hochgefahren. Einen generellen Stopp soll es jedoch nicht gegeben haben, sondern lediglich "Einzelfallentscheidungen".

Nun schränkt die Bundesregierung die Rüstungsexporte nach Israel zwar tatsächlich ein, meint damit aber lediglich die Waffen, "die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können", wie es in der Erklärung von Kanzler Merz heißt. Was genau meint die Bundesregierung damit?

2023 Exporte für 327 Milliarden Euro

Leicht feststellen lässt sich das nicht. Zwar ist der Wert der Rüstungsexporte der vergangenen Jahre bekannt. Wie genau die einzelnen Posten aufgestellt sind, lässt sich jedoch kaum genau aufschlüsseln. Die Rüstungsexportberichte liefern lediglich nummerierte Kategorien, die zwar Aufschluss über mögliche Güter, aber keine expliziten Angaben etwa zu Modellen machen.

Im gesamten Jahr 2023 – also auch schon vor dem Hamas-Terror vom 7. Oktober – lieferte Deutschland Waffen im Wert von 327 Millionen Euro nach Israel. Laut dem "Spiegel" beliefen sich aber allein die Exporte in der Zeit nach dem 7. Oktober auf "mehr als 300 Millionen Euro".

Zu den Ausfuhren im gesamten Jahr 2023 gehörten laut dem Rüstungsexportbericht Kriegswaffen im Wert von rund 20,1 Millionen Euro. Darunter können etwa Kampfpanzer und Haubitzen fallen, aber auch Maschinengewehre. Außerdem gingen Geländefahrzeuge, Teile für Kampfpanzer und Haubitzen sowie elektronische Ausrüstung und Teile für U-Boote oder Kampfschiffe nach Israel. Ferner lieferte Deutschland 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre und Kleinwaffen. Hinzu kamen 3.000 Panzerabwehrwaffen.

Matador-Panzerfaust wird in Gaza gegen Gebäude eingesetzt