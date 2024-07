Das zeigt sich auch an der boulevardesken Aufmachung des Magazins. Dazu gehört auch, dass "Compact" neben dem Magazin, das nach eigener Aussage vor dem Verbot rund 40.000 Abonnenten hatte, noch den YouTube-Kanal "Compact-TV" mit 345.000 Abonnenten betrieb. Auch auf diesem verbreiteten die Macher des Magazins in reißerischem Stil rechte Ideen und Verschwörungsmythen.

Dabei standen seine damaligen Ansichten in starkem Kontrast zu den heutigen. So formulierte er noch 1990 in einem Artikel für die AK, dass der deutsche Staat zerschlagen werden solle, um an seiner statt einen Vielvölkerstaat zu errichten. Ferner solle das deutsche Volk aufgelöst werden, um es durch eine multikulturelle Gesellschaft zu ersetzen.