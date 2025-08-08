Aussetzen von Lieferungen Netanjahu reagiert auf Merz' Waffen-Entscheidung

Aktualisiert am 08.08.2025 - 18:25 Uhr

Benjamin Netanjahu: Der israelische Ministerpräsident hat den Stopp deutscher Waffenexporte nach Israel kritisiert. (Quelle: Ronen Zvulun/dpa)

Nach der Aussetzung deutscher Waffenexporte nach Israel hat sich Regierungschef Benjamin Netanjahu geäußert und die Bundesregierung kritisiert.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Aussetzung deutscher Waffenexporte nach Israel kritisiert.

Er habe "seine Enttäuschung" über die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Telefonat ausgedrückt, heißt es in einem Post auf der Plattform X. "Deutschland belohnt den Terrorismus der Hamas, indem es ein Waffenembargo gegen Israel verhängt."

In einem weiteren Post hieß es erneut, dass die israelische Regierung nicht die Besetzung des Gazastreifens beabsichtige. Stattdessen wolle man den Gazastreifen von der Hamas befreien und es ermöglichen, dass in dem Gebiet eine friedliche Regierung die Macht übernehmen kann.

Waffenexporte gestoppt

Deutschland hatte zuvor erstmals wegen des verschärften Vorgehens Israels in Gaza und der humanitären Notlage konkrete Sanktionen gegen den jüdischen Staat verhängt. Die Bundesregierung genehmige bis auf Weiteres keine Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel, die in dem Küstengebiet zum Einsatz kommen könnten, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag in Berlin.