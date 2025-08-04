Ehrung statt Sanktionen für Putin: Wieder durchgesetzt

Zeitweise sah es aus, als würde Trump die Geduld mit Putin verlieren und eine härtere Gangart einschlagen. Stattdessen hofiert er nun den Kremlchef. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Selenskyj: Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abtreten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt eine Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland ab. Die Ukraine könne in territorialen Fragen nicht gegen ihre Verfassung verstoßen, erklärte Selenskyj am Samstag in Kiew. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben." Selenskyj reagierte damit auf das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin, zu dem Trump für den 15. August nach Alaska eingeladen hat.

Sein Land sei bereit für echte Lösungen, die Frieden bringen könnten, unterstrich Selenskyj. Jede Lösung ohne die Ukraine sei aber eine Lösung gegen den Frieden. Trump hatte zuvor erklärt, die Konfliktparteien stünden kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen, das den seit 2014 dauernden Krieg beenden könnte. Dies könne jedoch die Aufgabe bedeutender Gebiete durch die Ukraine erfordern, so Trump.

Trumps Ultimatum an Putin läuft ab – ohne Folgen für Moskau

Das von US-Präsident Donald Trump an Russland gestellte Ultimatum für ein Ende der Angriffe auf die Ukraine ist in der Nacht zu Samstag ergebnislos abgelaufen. Neue Sanktionen stehen derzeit nicht im Raum. Stattdessen will sich Trump kommenden Freitag mit Kremlchef Putin im US-Bundesstaat Alaska treffen – trotz anhaltender russischer Terrorangriffe gegen Zivilisten in der Ukraine. Zuvor hatte Trump lediglich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Indien angekündigt, sollte das Land weiterhin Öl aus Russland kaufen.

Kritiker befürchten, dass Trump zu viele Zugeständnisse an Putin machen und dabei ukrainische Interessen übergehen könnte. Vertreter Kiews sollen an dem geplanten Treffen in Alaska nicht teilnehmen. Dabei hatte Trump als Bedingung für ein Treffen mit Putin zunächst gefordert, dass der Kremlchef sich auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Das aber lehnte der Kreml ab. Bei dem geplanten Treffen zwischen Trump und Putin soll es US-Medienberichten zufolge um mögliche Gebietstausche und eine teilweise Feuerpause gehen.