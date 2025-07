Umfrage: Mäßige Sommerbilanz für Merz

Eine der besten Bundesregierungen seit Jahrzehnten?

Stimmungsdämpfer Stromsteuer

Ob die neue Regierung, die seit zweieinhalb Monaten im Amt ist, die AfD langfristig auf Abstand halten kann, darüber sind die Deutschen geteilter Meinung mit leichter Tendenz pro Merz. 31 Prozent gehen davon aus, dass die Union am Ende seiner Amtszeit in den Umfragen vor der AfD liegen wird, 26 Prozent erwarten Union und AfD in etwa auf gleicher Höhe und ebenfalls 26 Prozent rechnen damit, dass die AfD dann an der Spitze liegt.